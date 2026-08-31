हिमाचल में H1N1 का खतरा बढ़ा: दूसरी मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की ये अहम अपील
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हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू (H1N1) के कारण 3 दिनों के भीतर दूसरी मौत हुई है।
बिलासपुर के रहने वाले 64 साल के रामाशीष राम की 30 अगस्त को IGMC शिमला में मौत हो गई। जांच में उन्हें H1N1 पॉजिटिव पाया गया था।
अस्पताल ने अपने बयान में बताया कि रामाशीष की हालत फेफड़ों की बीमारी और निमोनिया की वजह से पहले से ही काफी गंभीर थी। अस्पताल ने यह भी साफ किया कि उनकी मौत की इकलौती वजह वायरस नहीं था।
हिमाचल के अधिकारियों ने डॉक्टर से सलाह लेने और सावधानी बरतने की अपील की
इन लगातार हुई मौतों के बाद, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब लोगों से अपील कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
सलाह में खास तौर पर बताया गया है कि बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। साथ ही, सुरक्षित रहने के लिए साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें।