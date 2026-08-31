हिमाचल में H1N1 का खतरा बढ़ा: दूसरी मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की ये अहम अपील

हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू (H1N1) के कारण 3 दिनों के भीतर दूसरी मौत हुई है।

बिलासपुर के रहने वाले 64 साल के रामाशीष राम की 30 अगस्त को IGMC शिमला में मौत हो गई। जांच में उन्हें H1N1 पॉजिटिव पाया गया था।

अस्पताल ने अपने बयान में बताया कि रामाशीष की हालत फेफड़ों की बीमारी और निमोनिया की वजह से पहले से ही काफी गंभीर थी। अस्पताल ने यह भी साफ किया कि उनकी मौत की इकलौती वजह वायरस नहीं था।