मुंबई लोकल ट्रेन में मराठी न बोलने पर हाथापाई, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल

ऑनलाइन वीडियो ने मुंबई में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताएं

इस पूरी घटना को एक दूसरे यात्री ने वीडियो में कैद कर लिया और उसे ऑनलाइन शेयर कर दिया। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और मुंबई की व्यस्त ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। आजकल भाषा, सीट या रोजमर्रा के तनाव को लेकर होने वाली झड़पें बेहद आम हो चुकी हैं, जिससे हर दिन यात्रा करने वाले लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो रही है।