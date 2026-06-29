मुंबई लोकल ट्रेन में मराठी न बोलने पर हाथापाई, यात्रियों की सुरक्षा पर उठे सवाल
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मुंबई की लोकल ट्रेन के एक भरे डिब्बे में भाषा को लेकर तीखी बहस इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। दरअसल, जब एक यात्री ने मराठी में बात करने से मना किया तो कुछ लोग भड़क गए। आस-पास के लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि स्थिति काबू से बाहर हो गई।
ऑनलाइन वीडियो ने मुंबई में सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताएं
इस पूरी घटना को एक दूसरे यात्री ने वीडियो में कैद कर लिया और उसे ऑनलाइन शेयर कर दिया। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और मुंबई की व्यस्त ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। आजकल भाषा, सीट या रोजमर्रा के तनाव को लेकर होने वाली झड़पें बेहद आम हो चुकी हैं, जिससे हर दिन यात्रा करने वाले लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो रही है।