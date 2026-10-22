आंध्र प्रदेश: काकीनाडा में स्कॉर्पियो ने 4 तीर्थयात्रियों को कुचला, सभी की मौत
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गुरुवार को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में हाईवे पर पैदल जा रहे तीर्थयात्रियों के समूह को एक स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।
कनक दुर्गा मंदिर जा रहे ये तीर्थयात्री अपनी बस खराब हो जाने के बाद पास की एक चाय की दुकान तक पैदल जा रहे थे।
नारा लोकेश ने शोक जताया, मदद का भरोसा दिया
हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद के साथ जांच शुरू की। मरने वालों में सिरिगिडी एर्रैया, तमलिंगला सीताराम, ताटीपुडी वरप्रसाद और बोनूला रमना शामिल हैं। ये सभी डेनकाडा गांव के रहने वाले थे।
मंत्री नारा लोकेश ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। इस हृदयविदारक घटना से उनका पूरा गांव सदमे और शोक में डूबा हुआ है।