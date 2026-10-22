आंध्र प्रदेश: काकीनाडा में स्कॉर्पियो ने 4 तीर्थयात्रियों को कुचला, सभी की मौत

हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद के साथ जांच शुरू की। मरने वालों में सिरिगिडी एर्रैया, तमलिंगला सीताराम, ताटीपुडी वरप्रसाद और बोनूला रमना शामिल हैं। ये सभी डेनकाडा गांव के रहने वाले थे।

मंत्री नारा लोकेश ने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिलाया। इस हृदयविदारक घटना से उनका पूरा गांव सदमे और शोक में डूबा हुआ है।