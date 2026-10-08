भारत की 5G क्रांति: 2030 तक 1 अरब यूजर्स, 8 रुपये में मिल रहा एक GB डेटा
संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि भारत का लक्ष्य 2030 तक एक अरब 5G यूजर्स जोड़ना है। अभी देश में करीब 55 करोड़ लोग 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पिछले कुछ सालों में एक बड़ी छलांग है।
यह उपलब्धि एक बड़ी टेलीकॉम क्रांति का हिस्सा है, जिसकी वजह से पहले ही एक अरब से ज्यादा लोगों तक ब्रॉडबैंड और देश के लगभग हर कोने तक मोबाइल सेवा पहुंच चुकी है।
भारत में डेटा की कीमत 8 रुपये प्रति GB
2014 से अब तक डेटा की कीमत 214 रुपये प्रति GB से घटकर सिर्फ 8 रुपये प्रति GB रह गई है, जिससे यह आम लोगों के लिए काफी सुलभ हो गया है। लोग अब हर महीने औसतन 36GB डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा सिर्फ 2.67GB था।
सिंधिया ने यह भी बताया कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में अगुवाई करना चाहता है। इसी दिशा में भारत 6G अलायंस ने 7,700 पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से 4,400 ग्लोबल पेटेंट हैं। यह बताता है कि देश में बड़े पैमाने पर नए इनोवेशन हो रहे हैं।