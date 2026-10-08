भारत की 5G क्रांति: 2030 तक 1 अरब यूजर्स, 8 रुपये में मिल रहा एक GB डेटा

2014 से अब तक डेटा की कीमत 214 रुपये प्रति GB से घटकर सिर्फ 8 रुपये प्रति GB रह गई है, जिससे यह आम लोगों के लिए काफी सुलभ हो गया है। लोग अब हर महीने औसतन 36GB डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पहले यह आंकड़ा सिर्फ 2.67GB था।

सिंधिया ने यह भी बताया कि भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में अगुवाई करना चाहता है। इसी दिशा में भारत 6G अलायंस ने 7,700 पेटेंट फाइल किए हैं, जिनमें से 4,400 ग्लोबल पेटेंट हैं। यह बताता है कि देश में बड़े पैमाने पर नए इनोवेशन हो रहे हैं।