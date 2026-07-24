गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश, वैज्ञानिकों को PDO को बताया कारण

विशेषज्ञों का कहना है कि PDO हवाओं के रुख को लंबे समय तक बदलकर भारत के मानसून को प्रभावित कर सकता है। जब यह अपने 'नेगेटिव' चरण में होता है, तो आमतौर पर मानसून की बारिश अधिक होती है। वहीं, 'पॉजिटिव' चरण में बारिश कम होने से सूखा पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुजरात में हुई हालिया भारी बारिश की वजह PDO ही हो सकता है, क्योंकि यह नमी को बढ़ाता है और स्थानीय मौसम तंत्रों को ताकत देता है। हालांकि, वैज्ञानिक अभी भी यह पता लगा रहे हैं कि इस बारिश में PDO की भूमिका कितनी अहम थी।