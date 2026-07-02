IMD का रेड अलर्ट, दिल्ली-NCR में 100 किमी प्रति घंटा की हवाओं का खतरा देश Jul 02, 2026

आज सुबह दिल्ली, नोएडा या गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश देखकर कई लोगों के मन में आया होगा कि क्या स्कूल बंद रहेंगे? पर आपको बता दें कि अभी तक किसी भी अधिकारी ने छुट्टी का कोई ऐलान नहीं किया है। स्कूल और कॉलेज सामान्य दिनों की तरह ही खुले हैं। पहले IMD ने हल्की से मध्यम बारिश और तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन मौसम अचानक बिगड़ते ही सुबह इसे रेड अलर्ट में बदल दिया गया।