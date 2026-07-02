महाराष्ट्र: भारी बारिश के बाद रायगढ़ के स्कूल बंद
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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सभी स्कूल 2 जुलाई को बंद रहेंगे। इनमें पनवेल और उरण के स्कूल भी शामिल हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। अलीबाग, श्रीवर्धन, तला और पोलाडपुर जैसे क्षेत्रों में पहले ही भारी बारिश से काफी दिक्कतें आ रही हैं।
अधिकारियों ने की सावधानी बरतने की अपील
अधिकारियों ने स्थानीय नेताओं से बातचीत करने और जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद ही स्कूल बंद रखने का यह फैसला किया है। लोगों से कहा गया है कि वे सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग (IMD) के सभी अलर्ट पर ध्यान दें। अगर स्थिति और बिगड़ती है, तो स्कूलों को और भी दिनों के लिए बंद किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अतिरिक्त ऐलान नहीं हुआ है।