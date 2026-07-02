महाराष्ट्र: भारी बारिश के बाद रायगढ़ के स्कूल बंद देश Jul 02, 2026

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के सभी स्कूल 2 जुलाई को बंद रहेंगे। इनमें पनवेल और उरण के स्कूल भी शामिल हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते यह फैसला लिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का कहना है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच कुछ इलाकों में बहुत तेज बारिश हो सकती है। अलीबाग, श्रीवर्धन, तला और पोलाडपुर जैसे क्षेत्रों में पहले ही भारी बारिश से काफी दिक्कतें आ रही हैं।