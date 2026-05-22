बिहार में पारा 40 के पार: भीषण गर्मी से बच्चों को बचाने स्कूलों में बड़ा बदलाव
बिहार में 40 सेल्सियस से ऊपर की तपती गर्मी पड़ रही है, जिसके चलते पटना और अरवल के स्कूल बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी समय-सारिणी में बदलाव कर रहे हैं। पटना में 5वीं कक्षा तक के बच्चों की कक्षाएं, जिसमें नर्सरी और आंगनवाड़ी केंद्र भी शामिल हैं, 26 मई तक बंद रहेंगी। पटना में छठी से 8वीं कक्षा की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे तक ही चलेंगी। अरवल में भी 22 से 25 मई तक छोटे बच्चों की कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं, और छठी से 12हवीं कक्षा के लिए सुबह 11 बजे के बाद कोई क्लास नहीं लगेगी।
बच्चों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह
ये सभी बदलाव बच्चों को लू और पानी की कमी से सुरक्षित रखने के लिए किए गए हैं। स्कूलों को इन नए समय का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को जितना हो सके, धूप से दूर रखें। अधिकारियों का कहना है कि वे मौसम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर इन योजनाओं में बदलाव किया जाएगा। अरवल के आवासीय सरकारी स्कूलों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।