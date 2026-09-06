दिल्ली में BRICS की हलचल: 11 सितंबर को स्कूल-दफ्तर बंद, शहर में क्या-क्या बदलेगा?
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दिल्ली में BRICS नेताओं का बड़ा शिखर सम्मेलन होने वाला है, जिसकी वजह से 11 सितंबर को सभी सरकारी, प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। उच्चाधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद इस हफ्ते यह आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
दिल्ली पुलिस ने शहर भर में रास्ते बदले
यह शिखर सम्मेलन भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक चलेगा। इसमें करीब 30 देशों के नेता, कई वैश्विक संगठनों और बड़े व्यवसायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। स्कूलों की छुट्टी के अलावा, 11 सितंबर को केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर भी बंद रहेंगे।
शहर में बड़े ट्रैफिक प्रतिबंध भी लागू किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इस आयोजन के दौरान यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए शहर भर में कई रास्तों को डायवर्ट किया है।