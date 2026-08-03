कांवड़ यात्रा: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली-NCR में स्कूल बंद

उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये जिले कांवड़ यात्रा के मुख्य रास्तों पर पड़ते हैं। वहीं, वाराणसी और अयोध्या में बड़े मंदिरों के आसपास के स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही हैं या फिर छुट्टी दे दी गई है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन और जबलपुर में भी महाकाल मंदिर जैसे मशहूर शिव मंदिरों के पास वाले स्कूल बंद रखे गए हैं। हरिद्वार में भी जिला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए पहली से बारहवीं तक की कक्षाएं बंद कर दी हैं।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इसलिए, अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे सिर्फ सरकारी और आधिकारिक जानकारियों पर ही भरोसा करें, सोशल मीडिया पर आने वाली किसी भी गलत या बिना पुष्टि वाली खबर से बचें।