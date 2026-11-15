छठ पूजा की छुट्टी: दिल्ली-बिहार में बल्ले-बल्ले, पर इन राज्यों में जाना होगा स्कूल
लेखन भारत शर्मा
छठ पूजा के मौके पर दिल्ली और बिहार के छात्रों को छुट्टी मिलेगी। बिहार में 16 नवंबर को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में छुट्टी हो सकती है, लेकिन यह वहां के स्थानीय नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए छात्रों को अपने स्कूल से जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
छठ की छुट्टी: अलग-अलग राज्यों में अलग नियम
अगर आप हिमाचल प्रदेश या ओडिशा में हैं, तो आपके स्कूल आम दिनों की तरह खुले रहेंगे। राजस्थान में दिवाली की छुट्टियों के बाद स्कूल 16 नवंबर से फिर से खुल रहे हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल के छात्रों को राज्य के कैलेंडर के हिसाब से छठ पूजा की छुट्टी मिलेगी।