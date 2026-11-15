छठ पूजा की छुट्टी: दिल्ली-बिहार में बल्ले-बल्ले, पर इन राज्यों में जाना होगा स्कूल

छठ पूजा के मौके पर दिल्ली और बिहार के छात्रों को छुट्टी मिलेगी। बिहार में 16 नवंबर को सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में छुट्टी हो सकती है, लेकिन यह वहां के स्थानीय नियमों पर निर्भर करेगा। इसलिए छात्रों को अपने स्कूल से जानकारी लेने की सलाह दी गई है।