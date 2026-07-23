ऑरेंज अलर्ट में भी खुले मुंबई के स्कूल, जानें रेड अलर्ट पर BMC का नियम
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मुंबई में गुरुवार को स्कूल और कॉलेज हमेशा की तरह खुले रहेंगे, भले ही शहर में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। BMC ने बताया है कि स्कूल तभी बंद किए जाते हैं जब रेड अलर्ट जारी हो, जिसका मतलब है एक दिन में 204 मिलीमीटर से ज्यादा की बेहद तेज बारिश हो।
पालघर में स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद
मुंबई अपनी सामान्य दिनचर्या पर है, लेकिन पालघर के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। यह फैसला वहां बेहद भारी बारिश के लिए जारी किए गए रेड अलर्ट को देखते हुए लिया गया है।
इसी बीच, रायगड और रत्नागिरी जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। IMD ने शुक्रवार तक मुंबई में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को बारिश में जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।