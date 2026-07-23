ऑरेंज अलर्ट में भी खुले मुंबई के स्कूल, जानें रेड अलर्ट पर BMC का नियम

मुंबई अपनी सामान्य दिनचर्या पर है, लेकिन पालघर के सभी स्कूल और कॉलेज आज बंद रखे गए हैं। यह फैसला वहां बेहद भारी बारिश के लिए जारी किए गए रेड अलर्ट को देखते हुए लिया गया है।

इसी बीच, रायगड और रत्नागिरी जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। IMD ने शुक्रवार तक मुंबई में और भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोगों को बारिश में जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है।