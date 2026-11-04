हरियाणा: पंचकूला हमले के बाद सरकार ने स्कूलों पर कसा शिकंजा
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हरियाणा के पंचकूला के एक स्कूल में छात्र के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 6 साल की बच्ची को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस खबर से उसके परिवार और शुभचिंतकों को काफी राहत मिली है। इस हमले ने कई लोगों को झकझोर दिया था, जिससे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए थे।
हरियाणा ने स्कूल अधिकारियों को किया सस्पेंड
हरियाणा सरकार ने इस मामले में तुरंत दखल देते हुए 2 शिक्षकों और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। सरकार ने बच्ची के इलाज का पूरा खर्च भी उठाया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है।
पुलिस ने स्कूल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है, वहीं इसमें शामिल लड़के का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने के भी आदेश दिए गए हैं। इसी बीच, समाजसेवी अनिल थापर ने बच्ची की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है।