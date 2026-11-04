हरियाणा: पंचकूला हमले के बाद सरकार ने स्कूलों पर कसा शिकंजा

हरियाणा सरकार ने इस मामले में तुरंत दखल देते हुए 2 शिक्षकों और प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया है। सरकार ने बच्ची के इलाज का पूरा खर्च भी उठाया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

पुलिस ने स्कूल के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है, वहीं इसमें शामिल लड़के का मनोवैज्ञानिक परीक्षण कराने के भी आदेश दिए गए हैं। इसी बीच, समाजसेवी अनिल थापर ने बच्ची की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है।