सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दिया झटका, लालू की चारा घोटाले में जमानत बरकरार

लालू को देवघर चारा घोटाले के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि, CBI ने उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की इस अपील को ठुकराते हुए साफ कहा, "हम इस मामले में दखल देने के लिए तैयार नहीं हैं।"

अदालत ने अभी कानूनी पहलुओं पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह ज़रूर कहा कि निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लालू की अपील पर जल्द सुनवाई पूरी की जाए।