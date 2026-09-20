अगले हफ्ते बैंकों में छुट्टियां, SBI, HDFC समेत ये बैंक रहेंगे बंद

आइए, अब जल्दी से जान लेते हैं कि बैंक कब और कहां बंद रहेंगे: 21 सितंबर को भुवनेश्वर और तिरुवनंतपुरम में; 22 सितंबर को रांची में; 23 सितंबर को जम्मू और श्रीनगर में; और 25 सितंबर को गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे।

इसके साथ ही, 26 सितंबर को चौथे शनिवार की वजह से पूरे देश में सभी बैंक बंद रहेंगे। इन बैंक बंदियों के बावजूद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन या ATM के जरिए आसानी से कर सकते हैं।