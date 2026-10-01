NEET-UG दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी परीक्षा, SBI की रिपोर्ट में खुलासा

SBI की रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि ये परीक्षाएं अब दुनिया भर में कितनी बड़ी हो गई हैं।

चीन की गाओकाओ परीक्षा तो करीब 1.29 करोड़ उम्मीदवारों के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे है।

देश में परीक्षाओं को और बेहतर तथा निष्पक्ष बनाने के लिए SBI ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। SBI का कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को एक आधिकारिक कानून के जरिए ज्यादा शक्तियां मिलनी चाहिए। इसके साथ ही, एक स्थायी टीम भी नियुक्त की जानी चाहिए और परीक्षा प्रक्रियाओं को ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।