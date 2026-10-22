दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे सौरव दास और आशुतोष रांका, मांगा समय

सौरव और आशुतोष को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो कि अनुमति वाली जगह नहीं थी।

पुलिस ने उन पर निजी परिसर से घुसकर इलाके में प्रवेश करने और शांति व्यवस्था से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालांकि, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके व्यक्तिगत और जमानतदार दोनों के 50,000 रुपये के बॉन्ड स्वीकार करते हुए, उन्हें लिखित मुचलके के साथ रिहा कर दिया।

उनकी अगली तारीख 23 अक्टूबर की है, जब उन्हें अपने जमानतदाताओं के साथ हाजिर होना होगा।