दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे सौरव दास और आशुतोष रांका, मांगा समय
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका गुरुवार को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। दोनों ने और वक्त मांगने की अर्जी दी है।
यह वाकया तब सामने आया है, जब 7 दिन की न्यायिक हिरासत से रिहा हुए उन्हें अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है और उन्होंने शांति बनाए रखने का वादा भी किया है।
कॉकरोच जनता पार्टी के नेता 50,000 रुपये के बॉन्ड पर छूटे
सौरव और आशुतोष को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर उस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जो कि अनुमति वाली जगह नहीं थी।
पुलिस ने उन पर निजी परिसर से घुसकर इलाके में प्रवेश करने और शांति व्यवस्था से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। हालांकि, विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनके व्यक्तिगत और जमानतदार दोनों के 50,000 रुपये के बॉन्ड स्वीकार करते हुए, उन्हें लिखित मुचलके के साथ रिहा कर दिया।
उनकी अगली तारीख 23 अक्टूबर की है, जब उन्हें अपने जमानतदाताओं के साथ हाजिर होना होगा।