सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय नागरिक की मौत, अब तक 6 की जान गई
क्या है खबर?
पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सऊदी अरब में एक और भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। यह जानकारी रियाद में स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को दी। दूतावास ने एक्स पर बताया, 'रियाद में 18 मार्च को हुई हालिया घटनाओं के कारण एक भारतीय नागरिक के दुखद निधन पर दूतावास अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास मृतक के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। हम मामले में हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'
निधन
शव को वापस भारत लाने का प्रयास
शुक्रवार को अंतरमंत्रालयी प्रेस ब्रीफिंग में अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम महाजन ने बताया कि गुरुवार को नागरिक के निधन की जानकारी मिली है। महाजन ने बताया कि रियाद स्थित भारतीय मिशन अधिकारियों के संपर्क में है और उनके पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने की प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहा है। उन्होंने बताया कि चल रहे संघर्ष के दौरान अब तक कुल 6 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है और एक अभी भी लापता है।
हालात
खाड़ी देशों में हवाई यात्रा की स्थिति कैसी है?
महाजन ने पश्चिम एशिया में मौजूदा उड़ान स्थिति पर बताया कि स्थिति सुधर रही है और अतिरिक्त उड़ानें संचालित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से अब तक लगभग 3 लाख यात्री भारत लौट चुके हैं, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से, एयरलाइंस सीमित गैर-निर्धारित उड़ानें संचालित करना जारी रखे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार से UAE के विभिन्न हवाईअड्डों से भारत के लिए 90 उड़ानें और कतर एयरवेज भारत के लिए 10 अनियमित उड़ानें संचालित कर सकता है।