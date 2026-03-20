सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय नागरिक की मौत (फाइल तस्वीर)

सऊदी अरब के रियाद में एक भारतीय नागरिक की मौत, अब तक 6 की जान गई

लेखन गजेंद्र 05:01 pm Mar 20, 202605:01 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सऊदी अरब में एक और भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। यह जानकारी रियाद में स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को दी। दूतावास ने एक्स पर बताया, 'रियाद में 18 मार्च को हुई हालिया घटनाओं के कारण एक भारतीय नागरिक के दुखद निधन पर दूतावास अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। दूतावास मृतक के परिवार और स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। हम मामले में हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'