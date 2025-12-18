जेद्दा से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान की कोच्चि में आपातकालीन लैंडिंग, आई तकनीकी खराबी

घटना

टायर और लैंडिंग गियर में आई खराबी

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी कर बताया कि जेद्दा हवाई अड्डे के हवाई पट्टी पर किसी बाहरी वस्तु के कारण जेद्दा-कोझिकोड IX 398 उड़ान के विमान के टायर को संभावित क्षति पहुंची है। एयरलाइन ने बताया कि इसके कारण कोच्चि में एहतियाती लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के बाद निरीक्षण में पुष्टि हुई कि विमान के दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर के दोनों टायर फट गए थे। कोच्चि हवाईअड्डा अधिकारियों ने बताया कि विमान की सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग हो गई है।