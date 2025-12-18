जेद्दा से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान की कोच्चि में आपातकालीन लैंडिंग, आई तकनीकी खराबी
क्या है खबर?
सऊदी अरब के जेद्दा से केरल के कोझिकोड आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान को आपातकालीन परिस्थितियों में कोच्चि उतारा गया। दरअसल, विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके बाद उसका मार्ग परिवर्तन किया गया। विमान में चालक दल के साथ 160 यात्री सवार थे। विमान सुबह 9 बजे सुरक्षित तरीके से कोच्चि हवाई अड्डे पर उतर गया है। उसमें बैठे सभी यात्री भी सुरक्षित हैं। विमान की जांच की जा रही है।
घटना
टायर और लैंडिंग गियर में आई खराबी
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बयान जारी कर बताया कि जेद्दा हवाई अड्डे के हवाई पट्टी पर किसी बाहरी वस्तु के कारण जेद्दा-कोझिकोड IX 398 उड़ान के विमान के टायर को संभावित क्षति पहुंची है। एयरलाइन ने बताया कि इसके कारण कोच्चि में एहतियाती लैंडिंग करानी पड़ी। लैंडिंग के बाद निरीक्षण में पुष्टि हुई कि विमान के दाहिने मुख्य लैंडिंग गियर के दोनों टायर फट गए थे। कोच्चि हवाईअड्डा अधिकारियों ने बताया कि विमान की सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग हो गई है।
यात्री
सड़क मार्ग से यात्रियों को पहुंचाया गया कोच्चि
एयरलाइन ने बताया कि विमान को कोच्चि में उतारकर, सभी यात्रियों को सड़क मार्ग से कोझिकोड पहुंचाया गया है। उसने असुविधा के लिए खेद जताया है। कोच्चि में निरीक्षण और सुरक्षा मंजूरी प्रक्रियाओं के बाद हवाई पट्टी को सुरक्षित घोषित कर दिया गया और नियमित परिचालन के लिए खोल दिया गया। इस घटना से निर्धारित उड़ानों में कोई और व्यवधान नहीं आया। अधिकारियों ने बताया कि समन्वित प्रतिक्रिया से आपातकालीन स्थिति का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित हुआ है।