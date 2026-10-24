राहुल गांधी के आरोपों पर सावरकर के परपौत्र का कोर्ट में पलटवार

अदालत में, सत्यकी ने सावरकर पर हिंसा का समर्थन करने के जो आरोप लगे थे, उनका खंडन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उनके परदादा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे थे।

सत्यकी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि सावरकर ने दरअसल महात्मा गांधी की हत्या की निंदा की थी और उन्होंने हमेशा राजनीतिक हिंसा का विरोध किया। सत्यकी ने साफ किया कि वह राजनीति से प्रेरित होकर यह सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका मकसद बस अपने परिवार के नाम की रक्षा करना है। इस बीच, राहुल गांधी ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया है और वह इन आरोपों से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।