सत्य निकेतन त्रासदी: 7 छात्रों की मौत, दिल्ली के PG की 'खतरनाक' सच्चाई बेनकाब

जिन छात्रों के हॉस्टल अब रहने लायक नहीं रहे, उनमें से कई घर लौट रहे हैं। वहीं कुछ छात्र दोस्तों के साथ रह रहे हैं, जब तक उन्हें कोई नई जगह नहीं मिल जाती। इस मुश्किल घड़ी में, कुछ PG मालिक छात्रों को अस्थायी कमरे दे रहे हैं। वहीं छात्र संगठन भी एक-दूसरे की मदद में जुटे हैं। खासतौर पर, छात्रों को उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दिलाने में मदद की जा रही है।

पीड़ित छात्रों के परिवार अब सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, और इमारतों की जांच को और सख्त करने की मांग भी तेज हो गई है। हालात की गंभीरता बनी हुई है, क्योंकि हादसे की जांच अभी जारी है।