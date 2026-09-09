सत्य निकेतन त्रासदी: 7 छात्रों की मौत, दिल्ली के PG की 'खतरनाक' सच्चाई बेनकाब
दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला बॉयज हॉस्टल के गिरने से 7 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हैं। इस भीषण हादसे ने दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के आसपास मौजूद PG की कमजोर सुरक्षा व्यवस्था को सबके सामने ला दिया है।
हादसे के बाद आसपास के PG में रह रहे छात्रों को तुरंत खाली कराया गया। कई PG मालिकों ने छात्रों के लिए फिलहाल रहने का वैकल्पिक इंतजाम भी किया है।
छात्रों को निकाला गया, रहने के लिए नए ठिकाने की तलाश
जिन छात्रों के हॉस्टल अब रहने लायक नहीं रहे, उनमें से कई घर लौट रहे हैं। वहीं कुछ छात्र दोस्तों के साथ रह रहे हैं, जब तक उन्हें कोई नई जगह नहीं मिल जाती। इस मुश्किल घड़ी में, कुछ PG मालिक छात्रों को अस्थायी कमरे दे रहे हैं। वहीं छात्र संगठन भी एक-दूसरे की मदद में जुटे हैं। खासतौर पर, छात्रों को उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दिलाने में मदद की जा रही है।
पीड़ित छात्रों के परिवार अब सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं, और इमारतों की जांच को और सख्त करने की मांग भी तेज हो गई है। हालात की गंभीरता बनी हुई है, क्योंकि हादसे की जांच अभी जारी है।