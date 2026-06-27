सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रेंजर ने हिरण को खिलाया पोहा, निलंबित देश Jun 27, 2026

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में तैनात एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल, उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे एक जंगली सांभर हिरण को पोहा खिलाते हुए दिख रहे थे। वीडियो में वे पेड़ के नीचे आराम से बैठे बॉलीवुड गाने भी सुन रहे थे। रिजर्व के निदेशक ने इस घटना को 'घोर लापरवाही' बताया है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों को खाना खिलाने से इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष और हादसों जैसी बड़ी समस्यांए खड़ी हो सकती हैं।