आदित्य ठाकरे पर ड्रग्स के आरोप, दिशा सालियन के पिता को जान का खतरा

सालियन के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जबकि उन्हें उच्च-स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है। वहीं, इन मुद्दों को उठाने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें खुद कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसे अनुचित और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ बताते हुए वकील ने इसकी जांच की मांग की है कि गवाहों को उचित सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है।