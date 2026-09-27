आदित्य ठाकरे पर ड्रग्स के आरोप, दिशा सालियन के पिता को जान का खतरा
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सतीश सालियन, जिनकी बेटी दिशा का 2020 में निधन हो गया था, ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है। उनका आरोप है कि उन्हें शिवसेना (UBT) के नेताओं से धमकियां मिल रही हैं। उनके वकील ने बताया कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में FIR दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी चिट्ठियां भेजी गई हैं।
वकील का आरोप, आदित्य ठाकरे के ड्रग्स से संबंध
सालियन के वकील ने यह भी आरोप लगाया है कि आदित्य ठाकरे ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जबकि उन्हें उच्च-स्तरीय सुरक्षा मिली हुई है। वहीं, इन मुद्दों को उठाने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें खुद कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इसे अनुचित और सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ बताते हुए वकील ने इसकी जांच की मांग की है कि गवाहों को उचित सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही है।