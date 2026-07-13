मानसून की चाल बदलने से मध्य भारत सूखा, उत्तर-पूर्व पर बाढ़ का खतरा

औसत से 18 फीसदी कम हुई बारिश

ये मानसून ब्रेक होना एक आम बात है, लेकिन इससे ज्यादातर इलाकों में बारिश कम हो रही है। देश में अब तक हुई कुल बारिश अभी भी औसत से 18 फीसदी कम है।

दूसरी ओर, उत्तर-पूर्व में भारी बारिश होने वाली है। मौसम के अंदाजे बताते हैं कि वहां के राज्यों में 300mm तक बारिश हो सकती है और मेघालय के कुछ हिस्सों में 500mm से ज्यादा हो सकती है, जिससे बाढ़ और भूस्खलन का असली खतरा बढ़ गया है।

