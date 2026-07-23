भारत से कोरिया तक फैले 7,000 किलोमीटर लंबे मानसूनी बादल

इस मानसून सीजन में भारत ने अपने सबसे भारी बारिश वाले दिन देखे हैं। कुछ इलाकों में तो दो दिनों के भीतर सामान्य से 70-80 प्रतिशत ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों में जमकर पानी बरसा है। यह अतिरिक्त बारिश पानी के जलाशयों को फिर से भर रही है।

वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी इलाकों में अधिकारियों ने अचानक आने वाली बाढ़ और भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी की है। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।