दिल्ली: न्यू राजेंद्र नगर में 2 बुजुर्ग ननद-भाभी की रहस्यमयी मौत, जांच में जुटी पुलिस

शवाें पर नहीं मिली किसी तरह की चोट के निशान

पुलिस ने घर के भीतर जाकर देखा तो दोनों महिलाएं घर के अलग-अलग कमरों में मिलीं। ये दोनों बुजुर्ग महिलाएं घर में अकेली रहती थीं। उनमें से एक बिस्तर से उठ नहीं पाती थी, जबकि दूसरी को चलने-फिरने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। जांच करने वाले अधिकारियों के मुताबिक, उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था और न ही जबरन घर में घुसने के कोई संकेत मिले थे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है और मौत की असल वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जा रहा है।