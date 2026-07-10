पति से झगड़े के बाद मां ने दो मासूमों को कुएं में फेंका, दर्दनाक मौत; गिरफ्तार
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झारखंड के कंडा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खबर है कि पति से झगड़े के बाद सरिता देवी ने अपनी ढाई साल और चार साल की दो मासूम बेटियों को कुएं में फेंक दिया। इसके बाद वह खुद भी कुएं में छलांग लगा दी, हालांकि उसकी जान बच गई। वहीं, उनकी सबसे बड़ी बेटी सुषमा (छह साल) किसी तरह शोर मचाकर वहां से भाग निकली।
सरिता देवी गिरफ्तार, 2 बच्चों की डूबने से मौत
सुषमा की चीखें सुनकर गांव वाले दौड़कर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सरिता को कुएं से बाहर निकाल लिया। मदद पहुंचने तक दोनों मासूम बेटियों की पहले ही डूबने से मौत हो चुकी थी, यह जानकर सब दंग रह गए। पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर FIR भी दर्ज कर ली है। बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच जारी है ताकि पता चल सके कि आखिर ये दुखद हादसा कैसे हुआ।