पति से झगड़े के बाद मां ने दो मासूमों को कुएं में फेंका, दर्दनाक मौत; गिरफ्तार

सरिता देवी गिरफ्तार, 2 बच्चों की डूबने से मौत

सुषमा की चीखें सुनकर गांव वाले दौड़कर मौके पर पहुंचे और उन्होंने सरिता को कुएं से बाहर निकाल लिया। मदद पहुंचने तक दोनों मासूम बेटियों की पहले ही डूबने से मौत हो चुकी थी, यह जानकर सब दंग रह गए। पुलिस ने सरिता को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर FIR भी दर्ज कर ली है। बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच जारी है ताकि पता चल सके कि आखिर ये दुखद हादसा कैसे हुआ।