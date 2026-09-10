महाराष्ट्र: नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां पड़ीं भारी, संतोष पंडित को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

पुणे के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्टिविस्ट संतोष पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक चंद्रकांत पाटिल के साथ-साथ एक महिला पार्षद के बारे में भद्दी और अश्लील टिप्पणियां करने का आरोप लगा है।

यह शिकायत पुणे महानगरपालिका में सफाई कर्मचारी सारिका कांबले ने दर्ज कराई है।