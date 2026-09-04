लाखों व्यूज वाले 'अश्लील' वीडियो पड़े भारी, इंफ्लुएंसर संतोष पंडित पुणे में गिरफ्तार
पुणे में एक्टिविस्ट और इंफ्लुएंसर संतोष पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए, जिनमें महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, एक महिला कॉरपोरेटर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में अश्लील भाषा और आपत्तिजनक हावभाव का इस्तेमाल किया गया था।
सारिका कांबले ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। कांबले ने बताया कि ये क्लिप जुलाई से सितंबर की शुरुआत के बीच शेयर किए गए थे, जो न सिर्फ अश्लील थे, बल्कि मानहानि वाले भी थे।
पंडित के वीडियो पर आए लाखों व्यूज, FIR दर्ज
पुलिस ने कई कानूनों के तहत FIR दर्ज करने से पहले ही, पंडित के इन वीडियो को लाखों लोगों ने देखा था। जांच अभी जारी है और फिलहाल उन्हें 8 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है।
वहीं, कांग्रेस नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। प्रशांत जगताप का कहना है कि सरकार उन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, जो जनहित के मुद्दे उठाते हैं। यशोमती ठाकुर ने भी एक्स पर एक पोस्ट में इस गिरफ्तारी की आलोचना की है।