लाखों व्यूज वाले 'अश्लील' वीडियो पड़े भारी, इंफ्लुएंसर संतोष पंडित पुणे में गिरफ्तार

पुणे में एक्टिविस्ट और इंफ्लुएंसर संतोष पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट किए, जिनमें महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, एक महिला कॉरपोरेटर और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में अश्लील भाषा और आपत्तिजनक हावभाव का इस्तेमाल किया गया था।

सारिका कांबले ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। कांबले ने बताया कि ये क्लिप जुलाई से सितंबर की शुरुआत के बीच शेयर किए गए थे, जो न सिर्फ अश्लील थे, बल्कि मानहानि वाले भी थे।