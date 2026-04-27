डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया नकर का द्वार, कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड का फूटा गुस्सा देश Apr 27, 2026

कर्नाटक के मंत्री संतोष लाड ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने भारत को 'हेलहोल' यानी नरक का द्वार कहा था। लाड का कहना है कि यह न सिर्फ देश का, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अपमान है। बेलारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लाड ने कहा, "मैं सचमुच उस तरीके की निंदा करना चाहता हूं जिससे मेरे देश के बारे में बात की जा रही है। मैं आपको बीच की उंगली भी दिखा सकता हूं, लेकिन इस खास मंच से हम एकजुट होकर कहते हैं, ट्रंप, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।" उन्होंने ट्रंप के बयानों पर भारत सरकार की चुप्पी की भी आलोचना की।