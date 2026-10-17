लद्दाख में नया जिला, पर क्यों भड़की विरोध की आग?

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस (KDA) जैसे संगठनों ने सरकार के इस कदम का विरोध किया है। उनका मानना है कि लद्दाख को असल में एक ऐसी निर्वाचित विधानसभा की जरूरत है, जिसके पास पूरी विधायी शक्तियां हों। उन्हें लगता है कि यह वादा उनसे किया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

LAB और KDA का कहना है कि भले ही ज्यादा जिले बनने से प्रशासन में कुछ आसानी हो सकती है, लेकिन असली तरक्की तभी होगी जब लद्दाख के लोग अपने क्षेत्र के शासन-प्रशासन में अपनी मजबूत राय रख पाएंगे।