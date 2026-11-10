जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता संजित 'बंकर' रॉय का 81 साल की उम्र में निधन
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संजित 'बंकर' रॉय का 81 साल की उम्र में राजस्थान के तिलोनिया में शांतिपूर्ण निधन हो गया है। उनकी पत्नी अरुणा रॉय और करीबी दोस्त उस वक्त उनके साथ थे।
उन्होंने ग्रामीण समुदायों को ऊपर उठाने और महिलाओं को सशक्त बनाने की एक मजबूत विरासत छोड़ी है। उन्होंने ही 'बेयरफुट कॉलेज' की नींव रखी थी।
'बेयरफुट कॉलेज' ने ग्रामीणों को किया प्रशिक्षित
साल 1972 में स्थापित 'बेयरफुट कॉलेज' ने रॉय के उस सपने को हकीकत बनाया, जहां समुदाय खुद अपनी तरक्की का रास्ता चुनता था।
इस कॉलेज में ग्रामीणों को, भले ही उनकी स्कूली शिक्षा कम रही हो, सोलर एनर्जी और स्वास्थ्य देखभाल जैसे हुनर सिखाए जाते थे।
एक खास प्रोग्राम में महिलाओं को दूर-दराज के गाँवों तक सोलर पावर पहुंचना सिखाया गया। इसने भारत और विदेशों के कई घरों और जिंदगियों में रोशनी भर दी।