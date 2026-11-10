जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ता संजित 'बंकर' रॉय का 81 साल की उम्र में निधन

साल 1972 में स्थापित 'बेयरफुट कॉलेज' ने रॉय के उस सपने को हकीकत बनाया, जहां समुदाय खुद अपनी तरक्की का रास्ता चुनता था।

इस कॉलेज में ग्रामीणों को, भले ही उनकी स्कूली शिक्षा कम रही हो, सोलर एनर्जी और स्वास्थ्य देखभाल जैसे हुनर सिखाए जाते थे।

एक खास प्रोग्राम में महिलाओं को दूर-दराज के गाँवों तक सोलर पावर पहुंचना सिखाया गया। इसने भारत और विदेशों के कई घरों और जिंदगियों में रोशनी भर दी।