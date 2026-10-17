असम में 50,000 सेफ्टी पिन से बनी दुर्गा मूर्ति, महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा संदेश
असम के पंचमोर में रश्मी संघ की दुर्गा पूजा में एक 7 फुट ऊंची दुर्गा मूर्ति लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसे 50,000 सेफ्टी पिन से तैयार किया गया है। संजीब बसाक ने यह खास मूर्ति बनाई है।
यह मूर्ति सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए महिलाओं की गरिमा और उनकी सुरक्षा पर बातचीत शुरू करने का इरादा है। कला का यह अनूठा अंदाज इसे इस साल के पूजा पंडालों के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बना रहा है।
बसाक ने नौकरी के साथ कला का अद्भुत संतुलन किया
संजीब बसाक असम के आपदा प्रबंधन विभाग में पूरे समय की नौकरी करते हैं। इसके बावजूद, वे रात में अपनी कला के लिए समय निकालते हैं और रोजमर्रा की चीज़ों से अनूठी मूर्तियां बनाते हैं। इससे पहले वे टैबलेट और सिरिंज जैसी चीजों का भी इस्तेमाल कर चुके हैं।
उनकी इसी लगन और नए विचारों की वजह से उन्हें असम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों में जगह मिली है।