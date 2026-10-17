असम में 50,000 सेफ्टी पिन से बनी दुर्गा मूर्ति, महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा संदेश

असम के पंचमोर में रश्मी संघ की दुर्गा पूजा में एक 7 फुट ऊंची दुर्गा मूर्ति लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसे 50,000 सेफ्टी पिन से तैयार किया गया है। संजीब बसाक ने यह खास मूर्ति बनाई है।

यह मूर्ति सिर्फ सुंदर ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए महिलाओं की गरिमा और उनकी सुरक्षा पर बातचीत शुरू करने का इरादा है। कला का यह अनूठा अंदाज इसे इस साल के पूजा पंडालों के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बना रहा है।