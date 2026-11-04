30,000 रुपये के विवाद में हत्या, सूरत में सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप
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सूरत में पुलिस को 3 नवंबर की रात एक बड़ी जानकारी मिली। CAI क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक सिर कटी लाश बरामद हुई थी। मृतक की पहचान 44 साल के संजीत उर्फ संजय विक्रम खोसला के रूप में हुई है, जो अमरोली के रहने वाले थे।
कुछ देर बाद उनका सिर पास की रेलवे पटरी पर पड़ा मिला। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी के बेटे पर अपहरण का भी शक
जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्या की वजह 30,000 रुपये के भुगतान को लेकर हुआ विवाद था। आरोप है कि आरोपी और उसके बेटे ने खोसला को अपने घर बुलाया। वहीं, आरोपी ने खोसला की हत्या कर दी।
हत्या के बाद, उसने शव को कब्रिस्तान में छोड़ दिया और पहचान छिपाने के लिए सिर को रेलवे पटरी पर रख दिया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी के बेटे पर अपहरण का आरोप लग सकता है, क्योंकि इस मामले में नए खुलासे हो रहे हैं।