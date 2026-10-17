CJI पर टिप्पणी: अवमानना नोटिस पर संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के बारे में की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट से अवमानना नोटिस मिला था। अब राउत ने इस नोटिस का जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है।
अपने जवाब में राउत ने साफ तौर पर कहा कि वह न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं और हमेशा उससे न्याय की उम्मीद रखेंगे।
इसी मामले में पत्रकार निखिल वागले को भी एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। उन्हें यह नोटिस CJI को लेकर की गई उनकी अपमानजनक टिप्पणी के लिए दिया गया है, जिस पर आपराधिक अवमानना की कार्रवाई हो सकती है।
CJI सूर्यकांत ने टिप्पणियों को बताया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण
राउत ने ये टिप्पणियां शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच की थीं। उनका कहना है कि यह चुनाव चिह्न उनके गुट से गलत तरीके से छीन लिया गया है। राउत ने CJI पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात न करने का आरोप भी लगाया था।
उन्होंने जजों के राजनीतिक मामलों में दखल देने को लेकर भी चिंता जाहिर की थी।
इस बीच, वागले ने अपनी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी है और उन्होंने माफी भी मांग ली है। वहीं, CJI सूर्यकांत ने राउत और वागले, दोनों की टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।" CJI ने यह भी कहा, "हमें उम्मीद है कि सबको सद्बुद्धि आएगी। हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं।"