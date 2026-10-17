CJI पर टिप्पणी: अवमानना नोटिस पर संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब

राउत ने ये टिप्पणियां शिवसेना के चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद के बीच की थीं। उनका कहना है कि यह चुनाव चिह्न उनके गुट से गलत तरीके से छीन लिया गया है। राउत ने CJI पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात न करने का आरोप भी लगाया था।

उन्होंने जजों के राजनीतिक मामलों में दखल देने को लेकर भी चिंता जाहिर की थी।

इस बीच, वागले ने अपनी आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी है और उन्होंने माफी भी मांग ली है। वहीं, CJI सूर्यकांत ने राउत और वागले, दोनों की टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।" CJI ने यह भी कहा, "हमें उम्मीद है कि सबको सद्बुद्धि आएगी। हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं।"