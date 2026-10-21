चुनाव आयोग में IT निगरानी के नियमों पर आयुक्तों ने उठाया था सवाल, सामने आई ये बातें
दो चुनाव आयुक्त, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई, 2026 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने हाल ही में जारी एक काम बांटने वाले आदेश पर अपनी चिंता जताई थी।
उनके पत्रों में यह सवाल उठाया गया था कि वोटर लिस्ट से जुड़े आईटी सिस्टम की देखरेख के तरीके में बदलाव क्यों किया गया है। एक RTI के एक जवाब से पुष्टि हुई है।
ये पत्र अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इन्हें देखने के लिए एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है। हालांकि, इन पत्रों के होने और सरकारी स्तर पर इनकी जानकारी होने की पुष्टि हो चुकी है।
चुनाव आयोग ने प्रस्तावित बदलावों को रोका
ये पत्र भेजे जाने के बाद, चुनाव आयोग ने उन प्रस्तावित बदलावों को रोक दिया।
आयोग ने यह भी साफ किया कि आईटी से जुड़े अहम निगरानी वाले पद वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। बाद में आयोग ने बताया कि संधू और जोशी की चिंताएं असल में किसी अधिकारी के काम से जुड़ी थीं।
यह टेक्नोलॉजी की नीति में किसी बड़े बदलाव को लेकर नहीं थीं। सीधे शब्दों में कहें तो, यह अंदरूनी तौर पर कुछ विरोध जैसा मामला था।