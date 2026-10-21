चुनाव आयोग में IT निगरानी के नियमों पर आयुक्तों ने उठाया था सवाल, सामने आई ये बातें

दो चुनाव आयुक्त, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई, 2026 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने हाल ही में जारी एक काम बांटने वाले आदेश पर अपनी चिंता जताई थी।

उनके पत्रों में यह सवाल उठाया गया था कि वोटर लिस्ट से जुड़े आईटी सिस्टम की देखरेख के तरीके में बदलाव क्यों किया गया है। एक RTI के एक जवाब से पुष्टि हुई है।

ये पत्र अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए हैं। इन्हें देखने के लिए एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है। हालांकि, इन पत्रों के होने और सरकारी स्तर पर इनकी जानकारी होने की पुष्टि हो चुकी है।