दिल्ली: पत्नी को गोली मरवाने के लिए भाड़े पर बुलाए लोग, गिरफ्तार

दिल्ली के एक स्कूल अध्यापक संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी संध्या पर गोली चलाने की साजिश रची थी। 12 सितंबर 2026, शनिवार को संदीप ने संध्या से कहा था कि प्रिंटर खराब हो गया है और उसे ठीक करवाना है। उसने यह भी बताया कि वह 'टेक सपोर्ट' वालों को घर बुलाएगा, ताकि वे प्रिंटर ले जा सकें। अगले दिन, 13 सितंबर को 2 लोग घर पहुंचे। उनमें से एक ने संध्या पर गोली चला दी। गनीमत रही कि संध्या बच गईं और अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।