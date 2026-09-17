दिल्ली: पत्नी को गोली मरवाने के लिए भाड़े पर बुलाए लोग, गिरफ्तार
दिल्ली के एक स्कूल अध्यापक संदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी संध्या पर गोली चलाने की साजिश रची थी। 12 सितंबर 2026, शनिवार को संदीप ने संध्या से कहा था कि प्रिंटर खराब हो गया है और उसे ठीक करवाना है। उसने यह भी बताया कि वह 'टेक सपोर्ट' वालों को घर बुलाएगा, ताकि वे प्रिंटर ले जा सकें। अगले दिन, 13 सितंबर को 2 लोग घर पहुंचे। उनमें से एक ने संध्या पर गोली चला दी। गनीमत रही कि संध्या बच गईं और अब अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने आकाश और दीपक को गिरफ्तार किया
पुलिस के मुताबिक, संदीप गुजरात चला गया था ताकि वह खुद को बेगुनाह साबित कर सके। इसी दौरान, उसके दोस्त दीपक ने 3 लाख रुपये में एक शूटर को संध्या पर गोली चलाने के लिए तैयार किया।
सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को आकाश और दीपक का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। मामले की जांच में यह बात भी सामने आई है कि संध्या के परिवार का आरोप है कि वह घरेलू हिंसा का शिकार थी। उन्होंने पहले भी दिल्ली पुलिस की क्राइम अगेंस्ट वुमन सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी।