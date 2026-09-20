मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने ली युवक की जान, 7 घायल
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शनिवार को आधी रात के बाद मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। नारहे में भूमकर पुल के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी।
सबसे पहले ट्रक 2 छोटी चार-पहिया गाड़ियों से टकराया, फिर एक टेम्पो और एक दूसरे ट्रक को भी टक्कर मारी। इस भयानक टक्कर में सोनभद्र के रहने वाले संदीप जगन्नाथ कुमार की जान चली गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए।
जांच के बाद धनराज गणपतलाल वैष्णव गिरफ्तार
घायलों में देवेंद्र रामधनी यादव और रामसिंह रामनारायण भी शामिल हैं। सैसून जनरल अस्पताल में मेडिकल जांच के बाद, पुलिस ने 24 साल के ट्रक ड्राइवर धनराज गणपतलाल वैष्णव को हिरासत में ले लिया है।
धनराज अजमेर का रहने वाला है। उसके खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का FIR दर्ज किया गया है। पुलिस इस पूरे हादसे की तह तक जाने के लिए जांच कर रही है।