मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने ली युवक की जान, 7 घायल

शनिवार को आधी रात के बाद मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। नारहे में भूमकर पुल के पास एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी।

सबसे पहले ट्रक 2 छोटी चार-पहिया गाड़ियों से टकराया, फिर एक टेम्पो और एक दूसरे ट्रक को भी टक्कर मारी। इस भयानक टक्कर में सोनभद्र के रहने वाले संदीप जगन्नाथ कुमार की जान चली गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए।