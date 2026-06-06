महाराष्ट्र: बाल कटवाना 20 प्रतिशत तक महंगा, जेब पर पड़ेगा असर

दाढ़ी ट्रिम 150, फेशियल 700 रुपये में

दाढ़ी ट्रिम अब 150 रुपये की हो गई है, सिर की मसाज 180 रुपये और बाल धोने के लिए भी 120 रुपये चुकाने होंगे। जो लोग फेशियल या हेयर स्पा करवाते हैं, उन्हें भी अब ज़्यादा पैसे देने होंगे। फेशियल की कीमत 700 रुपये और हेयर स्पा की 600 रुपये हो गई है। यह नया रेट चार्ट पूरे राज्य में 1 लाख से ज्यादा स्थानीय नाई की दुकानों पर लागू होगा। हालांकि, अगर आप पहले से ही उन महंगे सैलून में जाते हैं जहां हेयरकट की शुरुआत ही 500 रुपये से होती है, तो इन बढ़ी हुई कीमतों से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।