31 साल बाद गिरफ्त में आया किशोर की हत्या करने वाला यूट्यूबर, चाकू की चोट ने खोला राज

फरवरी में चाकू लगने के बाद उंगलियों के निशान का मिलान हुआ

सलीम वास्तिक पहले सलीम खान के नाम से जाने जाते थे। साल 2000 में अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गए थे, जबकि 2011 में उनकी सज़ा को बरकरार रखा गया था। उन्होंने अपना नाम बदलकर 'सलीम अहमद' रख लिया था। वह एक दुकान चलाने लगे और यूट्यूबर भी बन गए थे। लेकिन इसी फरवरी में चाकू लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने जब उनके फिंगरप्रिंट का मिलान किया, तो वे पुराने रिकॉर्ड से मिल गए। इस तरह आखिर 31 साल पुराने इस मामले का खुलासा हो गया।