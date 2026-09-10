मुंबई: सोशल मीडिया पर अस्पताल को घेरा, अब डॉक्टर पर 125 करोड़ का मुकदमा

मुंबई के सैफी अस्पताल ट्रस्ट ने फर्स्ट ईयर की जनरल सर्जरी ट्रेनी डॉक्टर आसिया खान लुकमान पर 125 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया है।

अस्पताल ट्रस्ट का कहना है कि डॉक्टर आसिया ने सोशल मीडिया पर अस्पताल के कामकाज के माहौल और ट्रेनीज के साथ होने वाले बर्ताव को लेकर कई ऐसी पोस्ट की थीं, जिनसे अस्पताल की छवि को नुकसान पहुंचा। अस्पताल का दावा है कि डॉक्टर आसिया के ये पोस्ट निजी कारणों से अस्पताल पर दबाव बनाने और खुद के कथित गलत आचरण से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए थे।