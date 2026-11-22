मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। इस ट्रैक्टर-ट्रॉली में लोग धार्मिक यात्रा से अपने घर लौट रहे थे। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 17 साल की लड़की और एक 65 साल की महिला शामिल हैं। इसके अलावा, करीब 30 लोग घायल भी हुए हैं। यह हादसा नीम घाटी के पास हुआ, जो एक ढलान वाला इलाका है। पुलिस की शुरुआती जांच में बताया गया है कि यह इलाका पहले से ही दुर्घटना संभावित है। गाड़ी ढलान पर तेज गति में थी और नियंत्रण खो बैठी, जिससे यह पलट गई।