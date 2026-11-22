मध्य प्रदेश के सागर में ढलान पर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 लोगों की मौत
मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। इस ट्रैक्टर-ट्रॉली में लोग धार्मिक यात्रा से अपने घर लौट रहे थे। इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक 17 साल की लड़की और एक 65 साल की महिला शामिल हैं। इसके अलावा, करीब 30 लोग घायल भी हुए हैं। यह हादसा नीम घाटी के पास हुआ, जो एक ढलान वाला इलाका है। पुलिस की शुरुआती जांच में बताया गया है कि यह इलाका पहले से ही दुर्घटना संभावित है। गाड़ी ढलान पर तेज गति में थी और नियंत्रण खो बैठी, जिससे यह पलट गई।
इस हादसे से सुरक्षा की जरूरत सामने आई
पुलिस ने बताया कि ये सभी लोग नरसिंहपुर से लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई। घायलों में से 2-3 लोगों को गंभीर हालत में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह दुखद घटना एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि सड़क सुरक्षा कितनी जरूरी है। खासकर ऐसे हाईवे पर, जहां दुर्घटना का खतरा ज्यादा रहता है, वहां तेज रफ्तार पर लगाम लगाने और सुरक्षा नियमों को और सख्त करने की बहुत जरूरत है।