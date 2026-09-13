15 साल की 'असाधारण' कैद के बाद मुंबई धमाके के आरोपी को मिली जमानत

अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अप्रैल से मुकदमे में कुछ और गवाहों के बयान हुए हैं और थोड़ी प्रगति भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद खान को अब और जेल में रखना उचित नहीं होगा।

न्यायाधीश ने उनकी इतनी लंबी नजरबंदी को 'असाधारण' बताया। जमानत की शर्तों के मुताबिक, खान को एक लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा और जब तक यह मामला खत्म नहीं हो जाता, उन्हें हर महीने अधिकारियों के सामने हाजिर होना होगा।

2011 में हुए इन धमाकों में 27 लोगों की जान चली गई थी और 127 लोग घायल हुए थे।