सबरीमाला में उमड़ेगा भक्तों का सैलाब, पर हर दिन सिर्फ 80,000 श्रद्धालुओं को ही होंगे दर्शन

सबरीमाला मंदिर सोमवार शाम 5 बजे अपने बड़े तीर्थयात्रा सीजन के लिए खुलने वाला है। हालांकि, इस साल कुछ बदलाव किए गए हैं। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मंगलवार से हर दिन सिर्फ 80,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन की इजाजत होगी। पहले ही दिन करीब 30,000 भक्तों ने दर्शन के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। ज्यादातर स्लॉट (60,000) ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। वहीं, 10,000 स्लॉट उन लोगों के लिए निलक्कल में उपलब्ध होंगे जो मौके पर बुकिंग कराना चाहते हैं।