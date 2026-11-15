सबरीमाला: भीड़-प्रसाद की चिंता खत्म, हर मिनट 75 दर्शन कराने की योजना
सबरीमाला में इस बार की तीर्थयात्रा 17 नवंबर से शुरू हो रही है और मंदिर प्रबंधन ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है। मंदिर चाहता है कि हर मिनट 75 श्रद्धालु पवित्र सोपान से होते हुए आसानी से दर्शन कर सकें। देवस्वम मंत्री के मुरलीधरन ने बताया कि पुलिस और दूसरे बड़े अधिकारी सभी व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खासकर, भीड़ को नियंत्रित करने पर खास ध्यान दिया जाएगा।
मंत्री मुरलीधरन ने 75 लाख अरावना टिन का भरोसा दिया
अगर आपको अप्पम या अरावना प्रसाद नहीं मिलने की चिंता है, तो घबराएं नहीं। देवस्वम मंत्री मुरलीधरन ने भरोसा दिलाया है कि प्रसाद का उत्पादन लगातार चलता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार 75 लाख अरावना के टिन बनाने की तैयारी है। राज्य सरकार तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने वाले स्थानीय स्वशासन निकायों को भी भुगतान की पहली किस्त जारी करने वाली है। इसके साथ ही, स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगले साल के सीज़न के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की योजनाएं भी पहले से तैयार हैं।