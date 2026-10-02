तेलंगाना: 2 लाख से ज्यादा वोटरों के नोटिस में 'कारण' गायब, चुनाव आयोग पर उठे सवाल
तेलंगाना में 2 लाख से ज्यादामतदाताओं को अपने वोटर रिकॉर्ड में गड़बड़ी के नोटिस मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि 2,01,249 मतदाताओं की विधानसभा-वार सूची में "विसंगति का कारण" वाले कॉलम में कोई जानकारी नहीं है।
इससे सवाल उठता है कि क्या ये नोटिस सूची से मेल खाते हैं। सब्र इंस्टीट्यूट और कॉन्स्टीट्यूशनल गार्डियंस फोरम ने हालिया चुनावी डेटा की जांच के बाद इस पूरे मामले को उजागर किया।
36,169 बूथों में से 30,971 पर फैला है यह मुद्दा
पता चला है कि ये रहस्यमयी नोटिस पाने वाले लगभग सभी पुरुष हैं, जिनकी उम्र ज्यादातर 42 से 50 साल के बीच है। सबार इंस्टीट्यूट के सबीर अहमद ने बताया कि इससे जाहिर होता है कि जारी किए गए नोटिस और सूची के मिलान में कमी है, खासकर गड़बड़ी के कारण के मामले में।
यह किसी लागू किए गए नियम का नतीजा हो सकता है, न कि रैंडम गलतियों का। यह समस्या तेलंगाना के कुल 36,169 बूथों में से 30,971 बूथों पर फैली हुई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।