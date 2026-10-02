तेलंगाना: 2 लाख से ज्यादा वोटरों के नोटिस में 'कारण' गायब, चुनाव आयोग पर उठे सवाल

पता चला है कि ये रहस्यमयी नोटिस पाने वाले लगभग सभी पुरुष हैं, जिनकी उम्र ज्यादातर 42 से 50 साल के बीच है। सबार इंस्टीट्यूट के सबीर अहमद ने बताया कि इससे जाहिर होता है कि जारी किए गए नोटिस और सूची के मिलान में कमी है, खासकर गड़बड़ी के कारण के मामले में।

यह किसी लागू किए गए नियम का नतीजा हो सकता है, न कि रैंडम गलतियों का। यह समस्या तेलंगाना के कुल 36,169 बूथों में से 30,971 बूथों पर फैली हुई है, जिससे चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।