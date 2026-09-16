जयशंकर की भूटान यात्रा: 'पड़ोसी पहले' नीति से दोस्ती पहुंचेगी नई ऊंचाइयों पर, जानें क्या है खास

यह दौरा भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति का अहम हिस्सा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। हाल के दिनों में भारत और भूटान दोनों नदी प्रबंधन और जल विद्युत जैसी बड़ी परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें नदियों से जुड़े डेटा को आपस में बांटना और बाढ़ नियंत्रण के लिए मिलकर उपाय करना शामिल है।

विदेश मंत्री की यह यात्रा इसी साझेदारी को और आगे बढ़ाने और नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से हो रही है।