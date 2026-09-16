जयशंकर की भूटान यात्रा: 'पड़ोसी पहले' नीति से दोस्ती पहुंचेगी नई ऊंचाइयों पर, जानें क्या है खास
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर 16-17 सितंबर को भूटान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह भूटान के राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे जैसे शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे।
इस यात्रा का मुख्य मकसद भारत और भूटान की मजबूत दोस्ती को और गहरा करना है, ताकि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकें।
पड़ोसी पहले नीति: नदी जल विद्युत सहयोग को बढ़ावा
यह दौरा भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति का अहम हिस्सा है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। हाल के दिनों में भारत और भूटान दोनों नदी प्रबंधन और जल विद्युत जैसी बड़ी परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। इनमें नदियों से जुड़े डेटा को आपस में बांटना और बाढ़ नियंत्रण के लिए मिलकर उपाय करना शामिल है।
विदेश मंत्री की यह यात्रा इसी साझेदारी को और आगे बढ़ाने और नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से हो रही है।