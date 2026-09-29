विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका के रुख की आलोचना की

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को साफ शब्दों में कहा है कि वह पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद को भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता मानता है, इसे पूरी तरह नहीं समझ पा रहा है।

न्यूयॉर्क में अपनी बात रखते हुए उन्होंने साफ किया कि जब कोई साथी देश भारत की इतनी बड़ी चिंता को नहीं समझता, तो इससे रिश्तों में खिंचाव पैदा होता है।

उन्होंने साफ संदेश दिया कि इन खतरों को अनदेखा करना सिर्फ परेशानी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह भारत-अमेरिका संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है।