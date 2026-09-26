समुद्री हमलों पर जयशंकर की UN में दो टूक, बोले- अंतरराष्ट्रीय समुदाय आगे आए

जयशंकर ने बताया कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं समंदर में लोगों की सुरक्षा के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस सुझाव को सामने रखा, जिसमें नाविकों के लिए एक इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की बात कही गई थी।

इससे मुश्किल के समय नाविकों को जल्दी मदद, मेडिकल सहायता और उनके परिवारों तक ताजा जानकारी पहुंचाना आसान हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम यहां सिर्फ इस खतरनाक ट्रेंड पर रोशनी डालने नहीं आए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह कर रहे हैं कि एकजुट होकर ऐसे हमलों को रोकें।"