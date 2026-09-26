समुद्री हमलों पर जयशंकर की UN में दो टूक, बोले- अंतरराष्ट्रीय समुदाय आगे आए
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को बताया कि जहाजों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ओमान की खाड़ी में हुई एक दर्दनाक घटना का जिक्र किया, जहां एक भारतीय नाविक ने अपनी जान गंवा दी थी।
जयशंकर ने कहा कि ये खतरे समुद्री यात्रियों और ग्लोबल ट्रेड दोनों को जोखिम में डाल रहे हैं। उनका संदेश स्पष्ट था कि अब समय आ गया है जब सभी देशों को मिलकर हमारे महासागरों को सुरक्षित रखना चाहिए।
जयशंकर ने नरेंद्र मोदी के नाविकों के नेटवर्क पर जोर दिया
जयशंकर ने बताया कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं समंदर में लोगों की सुरक्षा के लिए नाकाफी साबित हो रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के उस सुझाव को सामने रखा, जिसमें नाविकों के लिए एक इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की बात कही गई थी।
इससे मुश्किल के समय नाविकों को जल्दी मदद, मेडिकल सहायता और उनके परिवारों तक ताजा जानकारी पहुंचाना आसान हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, "हम यहां सिर्फ इस खतरनाक ट्रेंड पर रोशनी डालने नहीं आए हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह कर रहे हैं कि एकजुट होकर ऐसे हमलों को रोकें।"