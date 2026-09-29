भारत-अमेरिका व्यापार समझौता संबंधों को बेहतर दिशा दे सकता है- जयशंकर

भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, लेकिन यह उतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद माना कि इसमें कई "मुश्किलें" हैं।

उन्होंने बताया कि भारत में छोटे उत्पादक, छोटे किसान और छोटी फैक्ट्रियां ज्यादा हैं। इसके अलावा, भारत और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय में भी बड़ा फर्क है। दोनों देशों में उत्पादन का तरीका और समाज की बनावट भी बहुत अलग है।

उन्होंने कहा कि इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीक बातचीत की जरूरत होगी।

जयशंकर ने कहा कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होता है, तो इससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को "बेहतर" दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बातचीत के दौरान जयशंकर से पिछले एक साल में भारत-अमेरिका संबंधों, खासकर व्यापार और टैरिफ को लेकर सवाल पूछा गया। उनसे यह भी पूछा गया कि दोनों देशों के रिश्तों को "बेहतर दिशा" में ले जाने के लिए क्या जरूरी होगा?

जयशंकर ने कहा, "अगर मैं पीछे हटकर इस रिश्ते को देखूं... तो मैं देखता हूं कि दुनिया के कई देशों के अमेरिका के साथ रिश्ते अधिक कठिन रहे हैं। मेरा मतलब है कि यह हमारे लिए कोई सांत्वना नहीं हो सकती, लेकिन यह एक वास्तविकता है।"